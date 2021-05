Como los pequeños comercios considerados no esenciales no pueden tener sus puertas abiertas y para evitar una especie de competencia desleal se decidió que los grandes supermercados no puedan vender más que alimentos.

Si pudieran vender productos no esenciales tal vez sería cómodo para algunas personas que dicen preocuparse por el pequeño y medio comerciante aunque por las quejas queda claro que sólo les importa poder comprarse un balde o una percha mientras los comercios que las venden no pueden abrir sus puertas.

Son sólo 9 días y nadie va a morirse por no poder comprar productos que claramente no son de primera necesidad.

Las redes debatieron estos temas.