Andrés Calamaro volvió a generar polémica en las redes sociales luego de compartir una imagen de sus dos armas de fuego. "Fotos de nuestras mascotas", escribió el músico en su cuenta de Instagram.

La publicación desató la furia de muchos de sus seguidores, quienes expresaron su malestar en los comentarios: “lamentablemente este sujeto es un comunicador social. Violencia solo trae violencia"; “Queremos pregonar buena onda, no violencia! En fin, así estamos”; “Fui a verte hace poco, pero lamento que hagas apología de la violencia y la delincuencia en tiempos donde justamente se necesita todo lo contrario. Lo siento pero dejo de seguirte, así como no iré más a ninguno de tus recitales. Una pena”, fueron algunos de ellos.

El cantante, al ver la repercusión que tuvo, salió a defenderse: "Nadie les pide una opinión"; No se ustedes pero yo ... sigo cuentas de fierros en redes digitales ... no está perseguido el consumo de fotos !!!!", escribió en los comentarios de su propia publicación.

Y continuó: "No soy un santo pero lo de ustedes es más preocupante. Algún día se van a reír (con suerte) de las estupideces que creen que piensan, lo que sea lo escriben muy mal. Viven en un improvisado budismo de cotillón. No voy diciendo lo buena persona que soy pero VI MUCHO ... mucho tiempo, muchos gobiernos, muchas cosas. No se suban tanto el precio".