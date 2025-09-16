Inesperada aparición
Polémica: L-Gante se sumó a una marcha a favor de Palestina y hay revuelo en las redes
El cantante de la denominada cumbia 420 participó de manera inesperada en una movilización en apoyo al pueblo palestino. La presencia del artista generó sorpresa en las redes sociales.
De manera sorpresiva e inesperada, L-Gante participó de de una movilización en apoyo al pueblo palestino, y la foto que difundió en su cuenta de Instragram generó revuelo en las redes sociales.
El popular cantante argentino compartió una imagen en la que se lo ve sosteniendo un cartel con la consigna "Parad la guerra contra la infancia".
La publicación fue interpretada como un gesto de solidaridad hacia las víctimas del conflicto en Medio Oriente y despertó diferentes reacciones: