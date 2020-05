El periodista de espectáculos se burló de Nicolás Wiñazki por la entrevista que tuvo que hacer durante este duro momento de su vida donde no puede conocer a su sobrina.

“Pobre @wwnicolas. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a @Su_Gimenez qué se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia.”— JORGE RIAL on Twitter Link JORGE RIAL on Twitter

Pero el conductor de TN no se quedó callado y le contestó con otra chicana sugiriendo que en realidad se moría de envidia por no haber tenido él la palabra de la diva. Y metió en el medio el tema de la legalidad del viaje de Susana que Rial no había cuestionado.

“@rialjorge @Su_Gimenez Querido Jorge, nadie me manda a hacer nada. Susana Giménez salió de modo legal de la Argentina. Chequealo. Periodismo. No te pongas celoso por una nota...”— Nicolás Wiñazki on Twitter Link Nicolás Wiñazki on Twitter

Pero Jorge no se quedó ahí y siguió con el intercambio.

JORGE RIAL on Twitter

Obviamente el intercambio no quedó entre ellos dos

“@wwnicolas @rialjorge @Su_Gimenez Wiñaski, chequealo y periodismo en un mismo tuit. Algo totalmente imposible.”— Él Ema on Twitter Link Él Ema on Twitter

“@wwnicolas @rialjorge @Su_Gimenez Entonces de "modo legal" podés ir a conocer a tu sobrinita y dejarte de romper la pelotas”— Andre 💯 🇦🇷✌🏻♎ on Twitter Link Andre 💯 🇦🇷✌🏻♎ on Twitter

“@wwnicolas @rialjorge @Su_Gimenez Rial haciendo periodismo.... joderme!! Que sigue? Maradona enseñando oratoria?”— Lalo Mc Gann on Twitter Link Lalo Mc Gann on Twitter

“@AngeldebritoOk @wwnicolas Hace tiempo q Rial viene hablando de Nico, será porq no puede hacer programa político propio o tal vez una orden. Muestra la maldad que nunca dejó de tener cuando se mete con la vida privada.”— BabeeSil on Twitter Link BabeeSil on Twitter