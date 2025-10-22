Durante una charla distendida en vivo por Luzu Tv, la influencer Domi Faena expresó su hartazgo por los plátanos, esos árboles típicos de la Ciudad de Buenos Aires que llenan el aire de polvillo y despiertan alergias cada primavera.

"Te da alergia, te mancha el auto, te hace que te resbales", se quejó, antes de culpar —equivocadamente— al supuesto responsable histórico.

"Fue Juan Domingo Sarmiento el que trajo los plátanos a la Argentina", el furcio no pasó inadvertido y, a pesar de la corrección inmediata de sus compañeros, rápidamente se volvió viral en redes.