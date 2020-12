OB on Twitter

Parece que el libro “Seamos Libres” de Osvaldo Bazán no tuvo muy buena recepción entre críticos y colegas, o al menos así lo dejó entrever el propio escritor con un reclamo que despertó una ola de cagadas en las redes sociales.

“Agradezco a todos los periodistas y medios gráficos del país que después de un mes de publicado, no hicieron una sola crítica de ‘Seamos Libres’. También a todos los colegas que recibieron el libro y me lo agradecieron solo por privado. También a los que ni me lo agradecieron”, disparó Bazán con mucha ironía.

Las burlas y memes al respecto no se hicieron esperar:

“Quiero agradecer a todos los que le hicieron entender a Osvaldo Bazan que su libro les da vergüenza ajena y no pueden decir algo en público ni siquiera por un tema de cortesía ya que es tan malo que les resulta más cómodo quedar como el orto.”— Demian on Twitter Link Demian on Twitter

“Haceme una crítica, que te haces la linda. puta https://t.co/c6hcL91SwU”— El Gordo Bam on Twitter Link El Gordo Bam on Twitter

“_Hola, me vende el libro de Cristina _ok son $699 _buenísimo aquí tiene $700 _¿Te puedo dar de vuelto el libro de Osvaldo bazán? _¿No tiene caramelos?”— 💚Tupito🍸 on Twitter Link 💚Tupito🍸 on Twitter

“Si pensas que perdiste la dignidad acordate de Osvaldo Bazan llorando porque nadie dice nada de su libro y dando RT a Doña Silvia.”— Seba 🌳 on Twitter Link Seba 🌳 on Twitter

“-Che no sabía que habías recibido el libro de Bazan. -No lo recibí. -Y esta poronga?”— Demian on Twitter Link Demian on Twitter

“En el libro por el que lloriquea Bazán se dice que Cambiemos perdió las elecciones porque confío demasiado en su obra y gestión (y fraude, claro). Imaginá el resto.”— Nicolás Lichtmaier on Twitter Link Nicolás Lichtmaier on Twitter

“Osvaldo Bazán en 3 imágenes. No hace autocrítica, la culpa es de LOS OTROS...”— J. R. LLANO on Twitter Link J. R. LLANO on Twitter

“- Sabía que querías un libro así que pregunté cuál es el que más le gustaría a un niño - Me compraste... Seamos libres de Osvaldo Bazán. Ay qué lindo...”— Jotapé on Twitter Link Jotapé on Twitter