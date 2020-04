Era tan ridícula la campaña que ni siquiera hacía falta responderles pero Ofelia eligió hacerlo y hasta acompaño su posteo con una foto del momento en el que había realizado ese comentario.

“Me dicen hoy que no estoy capacitada pero discuten con lo que ponía hace diez años. Me dicen homofobica por algo que puse cuando tenia este tamaño los que dicen hoy que la ESI “puede desviarles al nene”. La niña ofe y yo les mandamos un abrazo porque ya dan un poco de lástima.”— Ofelia Fernández on Twitter Link Ofelia Fernández on Twitter

“Si, elegí una con doble dedos en ve para irritarlos más aún.”— Ofelia Fernández on Twitter Link Ofelia Fernández on Twitter

Como diría Charly García... Say no more.