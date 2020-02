Nicole Neumann aprovechó el fin de semana largo de carnaval y viajó a Punta del Este, Uruguay, para disfrutar de la playa. Así lo demostró luego de compartir una seguidilla de fotos donde se la ve posando en bikini desde el balcón de un hotel con vista al mar.

"Room with a view!!😜😍 -"Habitación con vista"-, escribió la modelo en el pie de una de las fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

"Preparándonos para ir a la playa......(Ahhh lo que me duele ver que desapareció mi cuádriceps producto de non poder entrenar normalmente x la lesión y post operación de ligamentos cruzados😭 pero la buena noticia es que el cuerpo tiene memoria y no me para nadie !)", agregó Nicole en otra publicación.