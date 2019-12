Nazarena Vélez se puso nostálgica en las redes sociales, sobre todo con su figura, y compartió una producción de fotos de hace una década donde se la ve posando completamente desnuda tapando su cola con una tela blanca. Sin embargo, la mediática aseguró que no extraña en absoluto su estilo de vida.

"Hablemos de mi lomo hace exactamente 10 años #35. 1️⃣ Queeeee potraaaaaaaaa🐎 xfavorrrrrrrr‼ 2️⃣Queeeee me pasó😳⁉️ 👉Deje de darle a las pasti y hoy morfo y chupo🍺todo lo que se me canta el qlo🍑 "Ya no me interesa ser perfecta" ✔Solo quiero ser FELIZ❣ ✔Y Vos👉como te llevas hoy con tu cuerpo ⁉️ ✔Que dicen que flasheaba cuando hice esta foto🤔⁉️", escribió Nazarena en el pie de la foto.