Natalie Pérez levantó la temperatura en las redes sociales luego de compartir dos infartantes imágenes en su cuenta de Instagram. En una de ellas se la ve en bikini con un sombrero estilo vaquero y en la otra posando completamente desnuda.

"Papá no se me ve nada, tranqui! 😉", escribió la actriz y cantante en el pie de la imagen, que ya superó los 170.000 "Me Gusta", además de los cientos de comentarios halagadores, incluido el de su amiga Jimena Barón: "Aaaaaaalalalaaaaa🔥🔥🔥".