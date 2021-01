View this post on Instagram

Nacho Viale es tendencia porque se indignó. ¿Qué pasó? El nieto de, fue a cargar nafta con su moto a una estación de servicio del Gran Buenos Aires y le cayó mal la respuesta que le dio el playero del lugar, que se negó a llenarle el tanque.

El empleado le dijo que no podía por no tener el chaleco refractario y le ofrecieron darle un bidón lleno. El empleado solo cumplió con la Ley 15.143, que indica que no pueden vender combustibles a quienes lleguen en moto y no tengan el chaleco correspondiente.

Indignado, el productor posteó: “Bueno, la ley más pelotuda que vi en mi vida”. Y siguió: “No te cargan combustible pero, eso sí, te venden un bidón para que pueda cargarlo yo. ¡Me llenan un bidón! Estoy convencido de que la persona que redactó esa ley no tiene ni la más pálida idea de lo que es una moto, como tampoco tiene idea de seguridad de las mismas. Podés cargar en cuero y con chaleco, pero no podés cargar con una campera que te protege, que tiene refractario...”.

Y las redes le aclararon quién redactó la Ley, y que se debe hacer cuando hay una norma, que es cumplirla, pero él no debe estar acostumbrado. En fin...

“Hola @nachoviale acá te dejo a los pelotudos que inventaron esta ley. Las normas son para cumplirlas, mal que te pese. @cristianritondo @MatiRanzini @CarolinaPiparo https://t.co/7QuvzIBmYl”— emilia hernandez on Twitter Link emilia hernandez on Twitter

“@LANACION ¿Esa ley no es la que pedía Ritondo y promulgó Vidal?”— Lucas Castro on Twitter Link Lucas Castro on Twitter

“El chico este, se pregunta “que idiota invento esta ley” Podemos ayudarlo a @nachoviale Empieza con ma y termina con cri. https://t.co/6RXYkZYF8O”— DBrezxit on Twitter Link DBrezxit on Twitter

“@clarincom Ranzini Matías es el autor de esa ley , es de cambiemos se sancionó el 30/05/ 2019”— godoy adrian on Twitter Link godoy adrian on Twitter

“Alguien puede pensar en Nacho Viale?”— Unknown on Twitter Link Unknown on Twitter

“Lo re veo a @nachoviale en política https://t.co/CSk2MALUc7”— MBR ‎ on Twitter Link MBR ‎ on Twitter

“Acá @LANACION que es un ex diario omite decir que la ley la sancionó Vidal, y por lo tanto, esa sería la "idiota" a la que se refiere Nacho Viale. Che, te llenaron de pauta, no da que ahora la llames así. Medio código, Nacho. Medio. https://t.co/nk7ilfq38a”— Fedeflotta on Twitter Link Fedeflotta on Twitter

“Se crea la Nacho Viale, una agrupación política de virgenes de Cuil que buscará derogar las leyes que su partido votó. https://t.co/J2G90dxPxo”— Héctor Desilvestre on Twitter Link Héctor Desilvestre on Twitter

“@TNFamosos @todonoticias Las leyes estan para cumplirse, si la ley es mala, al congreso para cambiarla, pero mientras este, a cumplirla, sea Viale o Perez...”— chetonet on Twitter Link chetonet on Twitter