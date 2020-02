Mónica Farro está felizmente casada con el personal trainer Leander Land desde agosto del año pasado y así lo demuestra continuamente en las redes sociales al compartir cariñosas fotos junto a su pareja. Y como no podía ser de otra manera, en el día de su cumpleaños la vedette le dedicó una publicación en su honor.

"Seguimos en tu cumple y me obligas hacer lo que vos querés jajajajajaja, vamos a la playa 👙👙👙 oh oh oh oh 🌞🌞🏖 jajajajaj disfruta este día maravilloso amooooor❤🌞", escribió Farro junto a un video donde se los ve a ambos moviendo sus caderas en traje de baño dentro de un ascensor.

"Feliz cumpleaños🎂🍾 @trainerlean amor de mi vida ❤ que tu año empiece con todo 🍾🥂Comienza tu nueva vuelta al sol ,te deseo lo mejor en tu nuevo año de vida TE AMO ❤❤❤", escribió la vedette en una publicación anterior.