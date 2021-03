Esto escribió Maxi Guerra en Twitter: "Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: 'Todes les abuelites serán atendides pronte (LENGUAJE INCLUSIVO?). NO ME GUSTÓ y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada".

El bailarín que se alineó a las filas de Patricia Bullrich, sigue: "Saqué mi tablet y escribí en BRAILE. Menos. Entonces hablé: -Perdone señorita pero eso es inclusión. Poder entender LENGUA de señas, saber BRAILE, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones, y más...".



"Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente sacó el cartelito. Eso es inclusión. Lamento si muchos de ustedes no están de acuerdo, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada. *yo lo copié, si pensás igual, hace lo mismo. SÍ A LA VERDADERA #INCLUSION.

Y hasta aportó:

“Aquí va! Disfruten”— Maximiliano Guerra on Twitter Link Maximiliano Guerra on Twitter

Y las redes estallan lo descansan fuerte:

“@maximilianoguer Maxi Guerra, El Dipy con zapatillas de baile...”— DarkPolitiK on Twitter Link DarkPolitiK on Twitter

“Amo a Maxi Guerra como Troll de Macri... Gran hallazgo 😂👏🏼 https://t.co/TpaQ238WhN”— Liko🎭♔♛ on Twitter Link Liko🎭♔♛ on Twitter

“JAJA MIRALO A MAXI GUERRA un jubilado quejándose en facebook https://t.co/NvEyHMSsjV”— Dalila on Twitter Link Dalila on Twitter

“Maxi Guerra cuando va a un lugar y no tiene motivos para sacar su tablet en braile”— 🥸 on Twitter Link 🥸 on Twitter

“Conozca la historia de Maxi Guerra, el reconocido bailarín que se transformo en una publicación de Facebook de tu tía abuela Irma. https://t.co/8bzZv1gz1W”— Domador de reposeras on Twitter Link Domador de reposeras on Twitter

“Que vergüenza ajena me da Maxi Guerra.”— Abelieber Osificado on Twitter Link Abelieber Osificado on Twitter

“Maxi Guerra debió decir que sacó un raIIador para escribir en braiIIe.”— Aleksandr N.📬 on Twitter Link Aleksandr N.📬 on Twitter

El puede hacer todo porque es Maxi Guerra... pic.twitter.com/Ek9g2AXCVw — ʝ☀️ни¢ιт☀️33 ✌🇦🇷✌ (@jumbito32) March 12, 2021

“Si Macri defaulteó su propia deuda, ¿por qué Maxi Guerra no va a poder escribir en braile en una tablet? Ellos siempre pueden hacer lo que parece imposible.”— Horacio Torres ✌🇦🇷 on Twitter Link Horacio Torres ✌🇦🇷 on Twitter

“@jpviletto @maximilianoguer”— Mayita 🎹 on Twitter Link Mayita 🎹 on Twitter

“Me parece fascinante la existencia de gente como Maxi Guerra, de la cual pensamos durante décadas que eran medianamente funcionales hasta que de repente se abrieron un Twitter y revelaron que tenían la cabeza completamente cagada.”— Diego Mancusi on Twitter Link Diego Mancusi on Twitter

“Parece que Maxi Guerra inventó la TABLET BRAILE! Es tan ignorante y bruto que ni sabe mentir! 😂😂😂😂 https://t.co/rxVa0jeUaH”— GABRIEL TAYL0R on Twitter Link GABRIEL TAYL0R on Twitter

“Bueno maxi guerra muestra que el Colón no es un lugar de mentes brillantes”— Elias Dumon on Twitter Link Elias Dumon on Twitter