Uno de los trolls libertarios, Fran Casaretto, subió la foto de un cartel que anunciaba un recargo en una supuesta casa de empanadas si se pagaba con Mercado Pago.

La idea era endilgarle a Axel Kicillof un supuesto nuevo impuesto que ya fue desmentido oficialmente, pero además, la foto era de 2022 y no de una casa de empanadas sino de una farmacia.

Martín Menem volvió a quedar en ridículo y las redes no se la dejaron pasar.