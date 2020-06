El expresidente Mauricio Macri, junto con otras 500 personas, entre ellas la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y el premio Nobel Mario Vargas Llosa, firmaron una carta en donde alertan que "la democracia se encuentra amenazada".

"No es sorprendente que los regímenes autoritarios estén utilizando la crisis para silenciar a los críticos y endurecer su control político. Pero incluso algunos gobiernos elegidos democráticamente están acumulando poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y mejoran la vigilancia estatal sin tener en cuenta las restricciones legales o la supervisión parlamentaria", dice uno de los párrafos del texto.

La misiva, organizada por el Instituto para la Democracia con sede en Estocolmo y publicada hoy, destaca que a raíz de la crisis, tanto los gobiernos autoritarios como los elegidos democráticamente en todo el mundo han utilizado poderes de emergencia para arrestar a los manifestantes y eludir las normas democráticas.

Macri, que actualmente se encuentra bajo la lupa por la causa de espionaje ilegal contra periodistas durante su gobierno, se convirtió en blanco de burlas y reproches en las redes sociales por haber firmado la carta, donde los usuarios evidenciaron algunas medidas que tomó como presidente en su momento, que no necesariamente van de la mano de la democracia.

¿Justo Macri habla de democracia? El que mandó a golpear a jubilados,mujeres y niños que hacían manifestaciones, el presidente que más DNU usó y dejó a la Argentina quebrada financiaremente,el que valló Plaza de Mayo ? Bye @mauriciomacri ,perdiste credibilidad for ever and ever pic.twitter.com/6oKsaJaJYh