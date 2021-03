luciana salazar on Twitter

La ya escandalosa separación entre Martín Redrado y Luciana Salazar sumó un nuevo capítulo este sábado en las redes sociales a partir de la aparición de una foto del economista en un centro de vacunación de Miami junto a una misteriosa mujer.

“Mirá vos, jugando con las mujeres y apretándome a la vez”, escribió la modelo al compartir la publicación de Ángel De Brito, quien había revelado la imagen.

Pero la cosa no quedó ahí, y Luli agregó: "Lo mejor que me pudo haber pasado es sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre. Lo imperdonable es que manipuló a una menor (por su hija Matilda). Juega con las mujeres de todas las edades. Este tipo no vale ni una lágrima. Hay testigos de todo".