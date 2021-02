Tremendo. Así fue el cruce en Twitter entre la panelista de Polémica en el Bar y el diputado de Juntos por el Cambio. Fue así. Luciana Salazar tuiteó "Un país poderoso le está pasando una facturita al gobierno", en relación al escándalo de la vacunación Vip por el que el gobierno le pidió la renuncia a Ginés.

Fernando Iglesias salió a contestar el tuit de Luciana: "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos". Salazar subió la apuesta: "Cómo te calientan mis tweets Fernandito". Y disparó: "Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita".

Fernandito retrucó: "Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos". Y no hizo más que poner la otra mejilla porque Luli arremetió: "Eso dame mas y mas, vos podes si si siiiiiii. Como no serian tuyos los viajes al exterior a los que te auto invitas con fondos del congreso. Esto me esta excitando mucho!! Siiiii dame tetotaaas".

Nocaut en el round 4, porque a partir de allí el diputado troll no escribió más.

Tre-men-do.