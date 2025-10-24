Si bien no hubo una explicación oficial sobre el tema, el mismo periodista que viralizó las imágenes pudo averiguar que, en teoría, estaban cambiando una de las antenas que se encuentra sobre el domo de la Casa Rosada.

Lo cierto es que más allá del video, muchas personas que pasaron por ahí pudieron ver la extraña imagen y las redes se llenaron de reacciones, chistes y especulaciones.