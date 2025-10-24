¿Qué estaban haciendo?
Los extraños movimientos en el techo de la Casa Rosada que generaron todo tipo de reacciones y especulaciones
El jueves por la tarde el periodista Jon Heguier, filmó y publicó una imágenes de la Casa de Gobierno donde se podía ver a dos personas paradas sobre el techo y muy cerca de la varanda.
Si bien no hubo una explicación oficial sobre el tema, el mismo periodista que viralizó las imágenes pudo averiguar que, en teoría, estaban cambiando una de las antenas que se encuentra sobre el domo de la Casa Rosada.
Lo cierto es que más allá del video, muchas personas que pasaron por ahí pudieron ver la extraña imagen y las redes se llenaron de reacciones, chistes y especulaciones.