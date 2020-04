El diputado Daniel Lipovetsky entendió lo que algunos de sus colegas no. En este momento la crítica, si no es constructiva, no sólo no sirve sino que juega en contra.

Pero el impresentable Fernando Iglesias se debe haber sentido tocado y salió a responderle con su habitual don de gente.

“Suspendan la democracia que se enojó #Liporocotó! https://t.co/xJ0kvWvB48”— Fernando A. Iglesias on Twitter Link Fernando A. Iglesias on Twitter

Pero esta vez el inefable Iglesias se encontró con uno que a pesar de pertenecer a su espacio tiene los ideales bien puestos y no se quedó callado. Y no sólo reveló el arraigado sentido antidemocrático de Iglesias sino que además resaltó su cualidad de gorila.