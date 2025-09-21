En política la traición no es algo menor. En su corta carrera Leila Gianni ha demostrado con creces que si de algo carece es de lealtad. Y tal vez por eso no la quiere mucha gente.

Este fin de semana la excandidata que perdió por goleada volvió a subir un video donde intenta mostrarse sensual, y aunque no es la primera vez parece que ya no le cae bien ni a los libertarios.

X de Lu
X de Diego Wainstein
X de Roxana Aquilano 💛
X de Alan Mdz
X de Sergio Chouza
X de Mia 🍋
X de Libertarian Ted Mosby
X de diego ursino
X de quelu
X de Cristian @.
X de Gordo
X de Mapache Sincero
X de Brancatelli Vip
X de R̷e̷n̷e̷g̷H̷a̷r̷t̷o̷
X de Pio Pollito
X de ANDREA ❤
X de El Carpincho 🍋