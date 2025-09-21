No la quiere nadie
Leila Gianni quiso prender fuego las redes pero el resultado no fue el esperado
La ex kirchnerista, que pasó por el macrismo y ahora se vende como libertaria aunque perdió por goleada en las elecciones bonaerenses subió un video con el tema 'Dame fuego' en la versión de Attaque 77 y las reacciones no se hicieron esperar.
En política la traición no es algo menor. En su corta carrera Leila Gianni ha demostrado con creces que si de algo carece es de lealtad. Y tal vez por eso no la quiere mucha gente.
Este fin de semana la excandidata que perdió por goleada volvió a subir un video donde intenta mostrarse sensual, y aunque no es la primera vez parece que ya no le cae bien ni a los libertarios.