En política la traición no es algo menor. En su corta carrera Leila Gianni ha demostrado con creces que si de algo carece es de lealtad. Y tal vez por eso no la quiere mucha gente.

Este fin de semana la excandidata que perdió por goleada volvió a subir un video donde intenta mostrarse sensual, y aunque no es la primera vez parece que ya no le cae bien ni a los libertarios.