Daniel Arcucci suele repetir que las redes sociales no son un termómetro y que está lleno de mensaje violentos. Pero esta vez cayó en la tentación y contestó de manera fulminante.

Un usuario le dijo que "Dios lo castigó" haciéndolo "pelado y enano". Y él respondió con un insulto inédito: "¡Nadie de mil putas!".

Y las redes lo hicieron tendencia: