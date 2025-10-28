Y dale con "las putas"
Las redes explotan con el insulto inédito que usó Daniel Arcucci para contestarle a un usuario
El periodista recibió una burla en sus redes y contestó de manera fulminante, con un insulto inédito que generó un centenar de memes.
Daniel Arcucci suele repetir que las redes sociales no son un termómetro y que está lleno de mensaje violentos. Pero esta vez cayó en la tentación y contestó de manera fulminante.
Un usuario le dijo que "Dios lo castigó" haciéndolo "pelado y enano". Y él respondió con un insulto inédito: "¡Nadie de mil putas!".
Y las redes lo hicieron tendencia: