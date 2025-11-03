La Pepona aseguró que el ex diputado Ameri fue expulsado por tener "relaciones sexuales" y las redes le explican
En plena pandemia y mientras se hacían sesiones por zoom el diputado del Frente de Todos, Juan Ameri, fue visto mientras le besaba el pecho a su mujer. Inmediatamente fue expulsado de la Cámara pero Iñaki Gutiérrez se llevó el premio al incel.
Hay gente que debería tener cuidado sobre lo que escribe en las redes, o tal vez algún amigo que le diga que "no da" calificar cualquier contacto físico entre un hombre y una mujer como "una relación sexual".
Si bien lo que hizo Ameri no fue un delito, si estaba confrontado con lo moral y por eso tuvo su sanción mientras que el Diputado José Luis Espert, con comprobados vínculos con el narcotráfico sigue cobrando el sueldo a pesar de la licencia que tuvo que pedir para no tener que enfrentar la vergüenza.
Ante un posteo de Sergio Chouza contra el diputado libertario electo Sergio "Tronco" Figliuolo, a La Pepona dejó en claro es de que "no piensa" y no se le ocurrió mejor idea que compararlo con el "diputado chupateta" por haber tenido "relaciones sexuales en plena sesión" y las redes le explican las diferencias.