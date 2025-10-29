No todo es lo que parece. Según las imágenes captadas por la cámara de seguridad de esta peluquería, el pibe había entrado con la intención de vender pañuelitos de papel.

Pero el encargado del local estaba ocupado, presuntamente en el baño, y ante la ocasión el presunto humilde trabajador se convirtió en un vil ladrón.

Aprovechando los tranquilo que estaba el local, y que nadie lo estaba viendo, salvo la cámara, claro, el tipo se hurtó las máquinas para cortar el pelo, dejando al verdadero laburante en una situación complicada, ya que tendrá que reponer sus herramientas para seguir trabajando.