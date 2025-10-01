Esta tiktoker libertaria quedó en ridículo en las redes sociales cuando publicó un video durante la ceremonia de los Martín fierro que se celebró el lunes por la noche.

Allí otorgaron el premio a la mejor publicidad a la agencia que produjo el comercial de Mercado Libre, y ahí fue que este polémico personaje explotó con un video en sus redes.

Esta mujer oriunda de San Luis y llamada Luciana Scarpati, se mostró completamente indignada porque ganara un premio una empresa perteneciente a Cristina Fernández de Kirchner, cuando todo el mundo sabe que en realidad es propiedad de Marcos Galperín, íntimo de Mauricio Macri y del actual gobierno. Y además el premio no fue a la empresa sino a la agencia de publicidad.

Por eso la mujer quedó en ridículo en las redes sociales, donde le respondieron con todo tipo de comentarios y cargadas, pero no es la única vez que se pone en un lugar muy polémico.

Recientemente a través de tik tok tuvo polémicos dichos respecto a la homosexualidad que le costaron muchas críticas por parte de sus usuarios y tuvo que salir a rectificarse con otro video.

No hace falta aclarar que la mujer es una acérrima defensora de Javier Milei y el gobierno libertario, aparentemente, muy bien informada….