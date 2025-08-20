No solo el fútbol conoce de pasiones, ya que la pasión por los fierros no tiene límites y en Lanús quedó demostrado de una manera particular.

El mecánico de un reconocido tiktoker decidió fabricar una réplica en miniatura de un Chevrolet de Turismo Carretera, conocido popularmente como “Chevy, y el vehículo fue puesto a prueba nada menos que en plena calle del conurbano bonaerense.

La escena con el "mini Chevy” no tardó en viralizarse en redes sociales.