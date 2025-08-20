Rugió en pleno barrio
La increíble Chevy en miniatura que apareció en Lanús y se hizo viral
Un mecánico armó un pequeño vehículo de Turismo Carretera y lo probó bajo la lluvia por el conurbano bonaerense. La secuencia no tardó en viralizarse en redes sociales.
No solo el fútbol conoce de pasiones, ya que la pasión por los fierros no tiene límites y en Lanús quedó demostrado de una manera particular.
El mecánico de un reconocido tiktoker decidió fabricar una réplica en miniatura de un Chevrolet de Turismo Carretera, conocido popularmente como “Chevy, y el vehículo fue puesto a prueba nada menos que en plena calle del conurbano bonaerense.
La escena con el "mini Chevy” no tardó en viralizarse en redes sociales.