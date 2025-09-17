La extraña imagen que publicó López Murphy en sus redes que generó todo tipo de reacciones

Hay que reconocer que el nuevo CM de Ricardo López Murphy es, al menos, creativo. Ya se destacó con un meme que se hizo bastante viral y que se burlaba de la "mesa política" anunciada por Milei y hoy lo hizo de nuevo.

El ex ministro de De la Rúa que marcó un récord por la poca permanencia en el cargo cuando quiso recortar los fondos de la UBA quiere posicionarse como una alternativa para estas elecciones y claramente considera que le presencia en redes es importante.

Tal vez basado en la frase que se le atribuye a Salvador Dalí, esa que reza "que hablen de mí, mal o bien, pero que hablen", el CM estaría consiguiendo, al menos parcialmente lo que busca.