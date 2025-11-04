¿Vuelve arrastrándose?
La diputada Lourdes Arrieta intenta recomponer su relación con La Libertad Avanza pero nadie la quiere
Después del resultado en las elecciones y de la incorporación de Diego Santilli al Gabinete, la diputada Arrieta parece querer volver a las bases y utilizó sus redes sociales para felicitar al nuevo ministro del Interior.
Desde el escándalo con la visita a los represores, la diputada Lourdes Arrieta se abrió del bloque y hasta llegó a denunciar violencia contra ella por parte de sus compañeros, apuntando directamente a Lilia Lemoine.
Desde ese momento Arrieta comenzó a cuestionar al Gobierno y llegó a comparar a Milei con Hugo Chávez.
Pero al parecer la diputada se está quedando demasiado sola y luego de la victoria electoral y el nombramiento de Diego Santilli intentó un acercamiento, pero las redes no le dieron la bienvenida.