Desde el escándalo con la visita a los represores, la diputada Lourdes Arrieta se abrió del bloque y hasta llegó a denunciar violencia contra ella por parte de sus compañeros, apuntando directamente a Lilia Lemoine.

Desde ese momento Arrieta comenzó a cuestionar al Gobierno y llegó a comparar a Milei con Hugo Chávez.

Pero al parecer la diputada se está quedando demasiado sola y luego de la victoria electoral y el nombramiento de Diego Santilli intentó un acercamiento, pero las redes no le dieron la bienvenida.

