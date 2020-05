A post shared by Agus Battioni (@agusbattioni) on May 20, 2020 at 5:10pm PDT

Agus Battioni perdió trágicamente a su hermano y decidió darle un giro a su vida. Abandonó una prometedora carrera judicial para dedicarse a la actuación y ser feliz. Se convirtió rápidamente en una figura de las redes sociales y ahora también hace stand up.

El influencer contó la historia de este emotivo abrazo junto a las imágenes que compartió con uss seguidores y que los emocionó hasta las lágrimas.

El texto cuenta: Hoy fue un día increíble.

Hace dos días vi el video de una nena abrazando a su abuela y me hizo un click en la cabeza, me di cuenta que tanto yo como mis abuelos necesitábamos simplemente eso, UN abrazo.

Con mi mamá vamos una o dos veces por semana a realizar las compras para ellos a un supermercado lindero a su casa. Entonces pensé... que era la mejor sorpresa que le podíamos dar, poder darnos un abrazo, el más esperado y el más sincero. Realmente nunca pensé que iba a ser así, apenas nos abrazamos no pudimos contener el llanto, se sintió a flor de piel la angustia acumulada de que hace 2 meses no podemos darnos tan solo eso, un abrazo, algo que antes era súper común y que quizá no valorábamos tanto, ahora dar un abrazo es lo que más anhelamos. Gracias a Nestor (pareja de mi vieja), el creador de esta genialidad, se pudo hacer y fue la mejor inyección para poder seguir con todas mis energías, ya que venía con días grises. Espero y deseo con todo mi corazón que el próximo abrazo no sea a través de estos elementos asegurados, y con más de seis cintas pegadas una encima de la otra para que no haya ni un agujero; cómo así también deseo que cuando todo esto termine y vuelva a la normalidad, no quede solamente como una anécdota y que aprendamos a valorar más a los que tenemos con nosotros♥️.