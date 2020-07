El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llamó la atención durante el anuncio de la nueva extensión de la cuarentena por su nuevo look con barba.

Los usuarios de las redes sociales no lo dejaron pasar por alto y se expresaron a través de una gran cantidad de memes que rápidamente convirtieron a Larreta en tendencia.

Ustedes con Larreta: Si tiene barba no puede ser mala persona. pic.twitter.com/Wnij7Dv5dV

Larreta con barba es Ned Flanders en sus momentos más desprolijos Me gusta esa ruptura de pulcritud e. Apoyo. pic.twitter.com/om5WDWNzdp

Quizá a ustedes los engaña pero a mí no pic.twitter.com/IYuwUH1TwO

Hola , soy Larreta el Berreta.Todo el poder a los runners, todo el apoyo a la escuela privada y al Opus Dei. Si Mauricio no me apoya me afilio a ISIS. pic.twitter.com/h26nobKX3V