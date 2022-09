Alguien debería avisarle a esta chica que no es graciosa. Y no es culpa de ella, tal vez le pusieron la vara muy alta a sus segmentos y hacer reír no es fácil.

El error en realidad no es suyo sino del que se le ocurrió que ese tipo de “humor” podía aportar algo a la pantalla.

Luli Ofman habla rápido y cuando su trabajo se limitaba a las redes tenía muchos seguidores a los que les parecía genial pero el salto de pantalla parece haberle jugado en contra y no divierte a nadie.