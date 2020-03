Kate Rodríguez despertó el suspiro de sus más de 670.000 seguidores luego de compartir un video donde se la ve bailando en ropa interior al ritmo de la canción "Las Juanas", de Carolina Sabino, para divertirse en tiempos de cuarentena.

La panameña decidió acompañar la publicación con un mensaje para su abuela. "Yo estoy bien, pasando la cuarentena lo mas positivo que se pueda, sin llorar porque eso no te gusta. Te cuento, que estoy de arrepinchosa y algarete recalentando el remeneo. Te juro que no es de ratona ni racataca, solo es para que se me olvide el virus tan berraco que esta afuera de mi casa. Cuando pueda me tomo un #diablorojo y te voy a visitar a Panamá. No se salga fuera de su casa por ningun motivo, es que me quedaron muchos besos y abrazos para darte. Te amo Abu Eme".