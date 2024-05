Karina Milei entró al gobierno por la ventana. Tan es así que el presidente Javier Milei, apenas asumió, debió firmar un decreto para poder nombrar a su hermana ya que no estaba permitido.

Al poco tiempo su cargo de secretaria general de la presidencia fue recategorizado y consiguió rango, jerarquía y, sobre todo, sueldo de ministro.

Hace unos días Karina Milei abrió su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) pero hasta ahora sólo se había presentado y retuiteado un par de cosas hasta hoy.

Se ve que el país está tan tranquilo y con tan pocos problemas que solucionar que la hermana del Presidente no sólo tiene tiempo para estar viendo televisión sino que decidió utilizar su cuenta de X como si fuera uno mas de los trolls pagos por el Estado que no hacen más que criticar al que piensa distinto. Y a Karina no le gustó lo que dijo Pablo Echarri, o tal vez no lo entendió, y salió a cruzarlo en las redes.