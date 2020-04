Jimena Barón volvió a desplegar toda su sensualidad en las redes sociales luego de compartir una seguidilla de fotos con sus casi seis millones de seguidores en Instagram donde se la ve posando en bikini en distintas partes de su casa, donde cumple con la cuarentena obligatoria junto a su hijo Momo, fruto de su relación con el futbolista Daniel Osvaldo.

"Bebotié, me pareció mucho. Me hice la feliz tomando sol al natural, no me pareció mi estilo. Me saqué una foto sin esfuerzo alguno ni filtro, demasiado cara de orto. Le pedí a Momo que me saque una, mi humor ya era una bosta. Todo esto en 15 minutos aprox, y así es casi todos los días, montaña rusa de humor, sentimientos y sensaciones. La piel la tengo mucho más linda desde que no como animales, eso sí. Necesito amor, besos y abrazos y todo lo que no sea aislamiento, toneladas de eso. Vos cómo estás? Te leo ❣️", escribió la actriz y cantente junto a las impagenes.