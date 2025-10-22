Es público que Milei no tiene muchos amigos, y la mayoría de los que supieron serlo ahora hablan pestes de él. Tal vez por eso, y porque necesita recibir saludos, es que Javier Milei decidió autofelicitarse por el aniversario de su natalicio.

Como no podía ser de otra manera, el Presidente decidió publicar un dibujo de Nik, que el dibujante plagiador había publicado.

Pero se ve que ya ni el dibujante lo quiere mucho o al menos ni siquiera fue capaz de hacerle un dibujo nuevo y repitió el del año pasado. ¿Es un caso de autoplagio?