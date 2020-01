Al parecer, Ivana Nadal no se siente del todo bien y durante su reposo recordó que hace tan solo una semana disfrutaba de las paradisíacas playas de Tulum, en México, junto a su pareja Hernán Rey. Así lo hizo con una infartante imagen donde se la ve posando en bikini de espaldas a la cámara.

"Me siento muy mal😷🤒🤧 y no puedo parar de pensar que hace 1 semana, estaba así 😖", escribió la morocha en el pie de la foto, que en pocas horas superó los 100.000 "Me Gusta".