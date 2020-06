Un escándalo se desató en Telefe luego que uno de los invitados al programa de Lizy Tagliani fumara un cigarrillo de marihuana en el baño del canal mientras estaban saliendo al aire.

Se trata del influencer Santiago Maratea, según informaron este viernes en Confrontados. De acuerdo con los periodistas del ciclo que conduce Marina Calabró, la continuidad de la humorista podría estar en la cuerda floja debido a esta situación.

“Obviamente no se puede fumar en los baños, menos un cigarrillo de marihuana y transmitirlo en vivo a través de sus redes; esto pretendió ser una suerte de crítica a la televisión abierta, una rebeldía, porque parece que al muchacho no le dejaron usar un abrigo porque tenía una marca. No se puede ir a la televisión con una marca gigante”, relató Calabró.

Varios de los panelistas de Confrontados descargaron munición gruesa contra Maratea, pero en las redes salieron a bancarlo hasta convertirlo en tendencia.

