De no creer
Insólito viral: estaba disfrzado de "El Chavo" y cuando lo detuvieron se puso a imitar los berrinches del personaje
El hecho ocurrió en la ciudad brasileña de Miguel Pereira. El joven, de 24 años, fue sorprendido con marihuana y al momento de ser detenido comenzó a recrear los berrinches del icónico personaje de Roberto Gómez Bolaños.
Un insólito hecho se convirtió en furor en redes sociales por lo ocurrido en la ciudad de Miguel Pereira, en la región serrana de Río de Janeiro.
La policía detuvo a un joven de 24 años que circulaba disfrazado de El Chavo del 8 y que llevaba marihuana en su poder.
El momento más llamativo se dio cuando los agentes lo esposaron y el detenido comenzó a imitar los característicos berrinches y movimientos del famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.
El video del hecho se viralizó rápidamente en internet, acumulando miles de reproducciones y comentarios.