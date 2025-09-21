Un insólito hecho se convirtió en furor en redes sociales por lo ocurrido en la ciudad de Miguel Pereira, en la región serrana de Río de Janeiro.

La policía detuvo a un joven de 24 años que circulaba disfrazado de El Chavo del 8 y que llevaba marihuana en su poder.

El momento más llamativo se dio cuando los agentes lo esposaron y el detenido comenzó a imitar los característicos berrinches y movimientos del famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

El video del hecho se viralizó rápidamente en internet, acumulando miles de reproducciones y comentarios.