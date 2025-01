Imperdible: una churrería ubicó al cliente que maltrató a la empleada y luego se hizo el canchero

Típica de machirulo

Daniel Osvaldo publicó un violento posteo contra su ex y las redes le pegaron una tremenda ubicada

Difundió una historia de Instagram para decir que su hijo no lo llamó por su cumpleaños. Si bien no la nombró, todo indica que la destinataria de su reclamo es Jimena Barón. "No es tu secretaria, hacete cargo vos fantasma", le recriminó una usuaria de 'X'.