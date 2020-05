Sol Pérez celebró la llegada del viernes luego de compartir una infartante foto a través de su cuenta de Instagram donde se la ve posando en tanga y en remera desde el living de su casa. Allí se la puede ver con una sonrisa de oreja a oreja ya que hoy le toca su permitido: birra y pizza.

"Así, rodeada de pesas es mi vida en casa. Hoy me tome la mañana libre y no entrené 😱 y a la noche es mi día de pizza y cerveza. NO PASA NADA!", escribió la sobri de Pérez en la publicación, que en tan solo una hora superó los 90.000 'likes'.