Si bien Guillermo Francella representa todo lo contrario al peronismo, su frase “Hermosa mañana, ¿verdad?” se reproduce hasta el cansancio por los que celebran el triunfo, mientras los libertarios no dejan de buscar a los responsables.

Con imágenes del gobernador, de la ex Presidente Cristina Kirchner o simples ciudadanos que decidieron expresar su alegría, esta frase no deja de resonar en los oídos de los argentinos.