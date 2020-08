Si pensabas enviar tu trabajo, comunicarte con un familiar o enviar algún archivo importante y no estás pudiendo el problema no está en tu computadora ni en tu celular sino que Google está teniendo fallas que se ven reflejadas principalmente en Gmail, que no puede adjuntar archivos y el Google Drive de donde pueden no encontrarse algunos archivos.

Mientras la gente de Google trabaja rápidamente para solucionar el problema, las redes que si funcionan aprovechan para burlarse.

“Un aplauso para el año 2020 que también ha conseguido que Gmail falle por primera vez.”— CookieTriki on Twitter Link CookieTriki on Twitter

“2020 se ha ido tanto de las manos que hasta Gmail y Google Drive se han caído”— desi 🌙 on Twitter Link desi 🌙 on Twitter

“Google Drive y Gmail se ha caido. Yo confirmandolo:”— Alexis on Twitter Link Alexis on Twitter

“Yo: Tratando de enviar un correo por gmail 2020:”— Tamy Stark on Twitter Link Tamy Stark on Twitter

“No es tu celular, ni tu internet es Gmail que se cayó en todo el mundo 🌎😱 Y yo que quería mandar mis trabajos 😓😓”— Carlos Tabares on Twitter Link Carlos Tabares on Twitter

“Tu esperando que se envíe tú archivo adjunto de #Gmail.”— Opinión de la Realidad on Twitter Link Opinión de la Realidad on Twitter

“Se ha caído Gmail justo cuando me tiene que llegar un correo importante?”— Álvaro Molina on Twitter Link Álvaro Molina on Twitter

