“Yo tengo mi punto de vista de esta historia. Sinceramente, me quiero mantener en reserva porque la China Suárez no deja de ser una dama. Ella sabe lo que tiene que hacer, es muy bonita pero hay situaciones que me mantengo al margen, los que me conocen saben que pienso”, dijo Andrés Nara, el padre de Wanda, con quiéne se encuentra peleado, tanto que no conoce a sus nietos.

Luego bajó el tono: “En ese tipo de cosas trato de no mezclarme mucho. En todo lo que necesite mi hija va a estar. Muchos idas y vueltas tuvo la historia. Quiero mantenerme en reserva”. Y deslizó: “Wanda sabe que cuando necesite algo, estoy. Muy sutilmente sabe la idea de lo que tengo”.