Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron su relación durante el viaje que hicieron juntos por San Martín de los Andes. La hija de Diego viajó a la paradisíaca ciudad neuquina con su hijo, y compartió fotos, una de ellas en un mural homenaje a su padre. Con el fondo de la pintura de la filial triperos en San Martín, en la esquina de Perito Moreno y Sarmiento de la ciudad cordillerana, Gianinna agradeció "el gesto de amor".

Pero lo de siempre, en las redes hubo usuarios que celebraron la relación y otros que no, con posteos muy agresivos. Tanto que Gianinna les dedicó una de sus historias de Instagram. "A veces no me importa mi opinión... Imaginate la tuya", escribió.

Y en otro, compartió una reflexión de El Freud de la villa: "La envidia virtual existe. ¿Sabés la de gente que quisiera vivir tu vida? (…) Lo que no se compa es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las bolas a nadie (…) Por más que sean redes sociales, la envidia se les nota. Y aunque no tengas nada, tu brillo opaca a la gilada. Dejalos, no están perdidos, se metieron por el camino equivocado".

El amor vence al odio, siempre.