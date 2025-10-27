La diputada Marcela Pagano tuvo un inconveniente para votar ya que no llevó el DNI que correspondía y hasta se quejó porque las autoridades de mesa no hicieran la vista gorda. Después explicó que tiene dos documentos y aseguró que volvería con el correcto para cumplir con su deber cívico.

Horacio Cabak no pudo más que burlarse de la situación y la comparó con el episodio en el que Karina Jelinek llegó tarde a votar y la escuela ya estaba cerrada. Pero la diputada, en lugar de tomárselo con humor, fue con los tapones de punta.

Lejos de quedarse callado, Cabak retrucó asegurando que era a ella a la que habían despedido por maltratar a sus compañeros.

Para contestarle a esa acusación Pagano redobló la apuesta y hasta difundió un audio del propio Cabak que no lo deja muy bien parado.

Cabak la acusó de ser una "carpeteadora berreta" y aseguró que el audio era "ilegal, filtrado y editado" aunque no pudo desmentir su contenido.

¿Continuará?