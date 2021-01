El tuit de un usuario que en su biografía se define como “liberal” fue furor este sábado por la cantidad de reacciones y mensajes en repudio que recibió, ya que no solo se quejó de un grupo de chicas que cumplían con las medidas sanitarias para cuidarse entre ellas, sino que admitió tener “ganas de pegarle una trompada” a una.

“Hoy atendí una mesa de tres amigas de 20 y pico. Una de ellas no se sacó el barbijo nunca, cuando comía se lo bajaba y se lo volvía a subir cuando hablaba. Me daban ganas de pegarle una trompada. Esta más que claro que si no era kirchnerista pegaba en el palo”, escribió el usuario.

Las reacciones no se hicieron esperar:

“Tobías. Militante del Covid. Nombre de perro y cerebro de ameba. Virgo for ever. https://t.co/zlNCZ9c1w9”— Horacio Torres ✌🇦🇷 on Twitter Link Horacio Torres ✌🇦🇷 on Twitter

“Ush re exagerada, ni que estuviéramos en plena pandemia 😤 https://t.co/MbWcCGxsxs”— Isabella is listening on Twitter Link Isabella is listening on Twitter

“Se cuidaba y cuidaba a los demás, seguro era kirchnerista #ElogioAccidental https://t.co/Wah0kB7u5L”— Demian on Twitter Link Demian on Twitter

“me voy a mandar a hacer un barbijo con la cara de cristina y nestor asi caigo al trabajo de este y le escupo https://t.co/ajhG909jNJ”— bolita on Twitter Link bolita on Twitter

“Imaginate ser tan pero tan pero TAN frágil que te den ganas de pegarle a una persona por usar barbijo. https://t.co/heeHYiHyst”— Pablo on Twitter Link Pablo on Twitter

“¡Viva la libertad carajo! ¡Libertad individual! *dos segundos después* JAJA ¿PERO COMO VAS A CUIDARTE EN UNA PANDEMIA? SEGURO SOS ALTA ZURDITA DE MIERDA SI NO FUERA UN GORDO CAGON Y VIRGO TE METERIA UNA BUENA TROMPADA https://t.co/OB3aM0D0i6”— Pantera rosa piquetera on Twitter Link Pantera rosa piquetera on Twitter

“Che el nuevo spot de cuidadanía me pareció un poco fuerte. https://t.co/Gb2d5xOApH”— Rebord on Twitter Link Rebord on Twitter

“Te imaginás enojarte porque a alguien se le antoja usar el barbijo para estar fuera de su casa, qué bolas tristes. https://t.co/gltYCxl46V”— Erika ✧ on Twitter Link Erika ✧ on Twitter

“Los liberales más boludos del mundo nos tocaron. Y encima lleno de pornocos. https://t.co/Vt4hRII5CS”— Dovenci 🛠️ on Twitter Link Dovenci 🛠️ on Twitter

“Tobías, deja de auto arruinarte afirmando que sos nazi y andá a atender la mesa 3 que hace rato que están esperando. https://t.co/IK3P8Zr1bk”— Karl Albert on Twitter Link Karl Albert on Twitter

“No me quedó claro si sos misógino Tobías, pero de que sos un imbécil, sos un imbécil. https://t.co/rARBaZ2IGk”— Nahue on Twitter Link Nahue on Twitter