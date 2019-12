LAM on Twitter

Ángel de Brito mostró una imagen de Facundo Mazzei y Estanislao Fernández bailando muy cerca. Una de sus panelistas hizo mención a que el participante de Bailando por un sueño tiene novio.

Pero el que recogió el guante no fue la pareja de Mazzei sino la novia del hijo del presidente. "Che mi novio puede hacer lo que quiere es libre de hacerlo. Tenemos una relación abierta y somos jóvenes. No hay nada que ocultar, puede bailar con quien quiere y hacer lo que quiera sin problemas. Besitos" twiteó.

“Tenes problemas de comprensión? Fue exactamente lo que dije. Míralo bien antes de escribirme Besitos para vos! https://t.co/gZTwtLxJdR”— A N G E L on Twitter Link A N G E L on Twitter

Lejos de explicar la confusión, el periodista respondió muy duro. "¿Tenés problemas de comprensión? Fue exactamente lo que dije. Míralo bien antes de escribirme Besitos para vos!" le respondió. Estanislao también salió al cruce.

"TENES PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN DICE. Violento total al meterse en mi vida y la de miles de personas. violento total al permitir que sus panelistas digan giladas. Violento total respondiéndole de esa forma a mi novia que no es mediática, no tiene sus seguidores, etc" le escribió.

“TENES PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN DICE. Violento total al meterse en mi vida y la de miles de personas. violento total al permitir que sus panelistas digan giladas. Violento total respondiéndole de esa forma a mi novia que no es mediática, no tiene sus seguidores, etc. https://t.co/MtXFY717Ww”— 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter Link 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter

“Dicha foto no me llego a mi, no le llego a el antes, no le llego a nadie. Como hice con Amalia Granta y el programa de pamela david, Angel de Brito y su programa, sus panelistas y etc, quedan totalmente canceladxs para mi. Los tengo bloqueados porque eso que hacen es acoso.”— 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter Link 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter

“dejemos de normalizar el acoso mediatico. Si vos me decis que yo soy participante de bailando por un sueño o cualquier otro programa de tv, no me molestaria ese nivel de acoso, porque es parte del juego. Les recuerdo que a mí me volvieron figura publica sin mi consentimiento.”— 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter Link 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter

“Segundo: se quisieron atajar diciendo que era una foto que circulaba en las redes, cuando era una foto que ni facu, ni yo, no nadie habia visto. La trajeron ellos a la mesa y se pusieron a opinar al 100% sobre mi vida privada.”— 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter Link 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter

“3ero: meten a mi viejo en esto como si fuese lo unico que trasciende por mi vida, diciendo “ay porque si yo lo tuviese al hijo del presidente le preguntaria que politicas economicas va a tomar su papa” minimizandome como individuo que no esta en politica pero si en el arte.”— 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter Link 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 on Twitter