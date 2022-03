Tras la victoria de Racing sobre Independiente del fin de semana pasado, Gustavo López cuestionó a Guillermo Francella por su festejo, que es viral. "Es una boludez lo que hace", dijo el periodista y en las redes lo mataron.

Bueno, ahora habló Francella de lo que dijo López. "No hablé con él, pero sé lo que dijo. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Yo estoy filmando ahora y dije ‘qué raro’".

Y completó: "Me sorprendió porque es un tipo del palo del fútbol. No sé por qué lo dijo, más allá de que tengo entendido que es hincha de Independiente, me sorprendió la cabreada que tuvo”.

Caundo lo consultaron sobre si entendía que era una ofensa, Francella aseguró: “Si lo hizo por algún enojo, no fue mi intención hacerlo. Yo jamás verdugueé ni cargué. No me gusta que me carguen porque soy muy respetuoso en ese sentido. Pero por cómo está la gente yo sabía lo que iba a pasar, se iba a viralizar, me divirtió hacerlo, nada más”.

El viral

“Lo usaron más los demás que yo. Mandaban fotos con la camiseta de Platense, de River, de Tigre... La única vez que lo hice de verdad fue cuando ganamos la Copa de Campeones contra Tigre en Mar del Plata. Me acuerdo que un amigo, Pablito, me filmó en el hotel con la camiseta del campeonato. Después no lo hice más”, dijo Francella

Y sumó: “Lo hice cuando ganó Racing 1-0 con nueve hombres, el día del gol del Chelo Díaz. Yo no estaba en Buenos Aires, me filmó mi esposa porque también me dio tanta satisfacción que todo el mundo me llamaba”.