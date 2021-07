TyC Sports la llamó para conversar del histórico logro de la Selección ante Brasil en el Maracaná que le valió al país volver a ganar la Copa América tras 28 años. No analizó el trabajo de cobertura que hizo De Paul sobre Neymar o el ingreso de Nico González para jugar de delantero por Lautaro, habló desde su mirada de hincha.

Sin embargo, sorprendió a propios y extraños con algunas afirmaciones. Por caso, esta: “Creo que la Argentina no fue un equipo ofensivo; fue un equipo que salió a hacer un partido de ajedrez. Fue inteligente al jugar, y tenía que marcar a Brasil para que no lo destruyera”.

Pero recibió numerosas críticas en redes sociales, de esas bajas e insultantes que la hicieron tendencia. A algunas de las burlas las contestó.



Al otro día, se defendió en sus redes con este mensaje fulminante: "Hablé de fútbol en TyC y les exploto la matrix a los pajeros de twitter. Mira si te voy a pedir permiso a vos, pape, para opinar lo q se me canta, donde se me canta. No me sigas, ni me escuches. Hace tu vida. Voy a seguir siendo puta y peroncha aunque te retuerzas del odio".