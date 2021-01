Para inventar a Sandra Romero, una supuesta médica, ya que aún no se vacuna a quienes no sean trabajadores de salud, que habría tenido una reacción a la Sputnik V no se esmeraron mucho.

En primer lugar utilizaron una foto de Lilita Carrió de joven, y en la primera publicación, de la cuenta que fue abierta en diciembre de 2020, pusieron un número de DNI que en realidad pertenece a Ignacio Lastra Baez.

Y aunque algunos descubrieron que había algo raro detrás del personaje, lo cierto es que otros tantos leyeron esa mentira y la reprodujeron y así algo de la mentira queda.

"HOLA SOY SANDRA ROMERO PERO EN EL MUNDO CIENTÍFICO ME CONOCEN COMO LA DRA. SANDRA PITA"— Martha M. Lamartha de Berlusconi Ⓜ️

"Hola, soy Sandra Romero, dni 37263954 Me puse la vacuna sputnik v el Martes por la tarde y el jueves me produjo esta reaccion, acudí al médico pero me ignoraron, hoy por la tarde me agarró fuerte dolor de cabeza y malestar estomacal,"— Epur

"#BuenSabado Sandra Romero...Con foto de una tal elisa carrió y DNI de un tal Ignacio Rodrigo (peronista)... Soñó q le daban la sputnik...Y terminaba como piparo...Pero con los moretones de los pibes q atropellaron...No es joda esta vacuna...Así q guarda...Pensalo dos veces..."— Ale Martínez

"Hola, soy Sandra, me di la sputnik, por la tarde y el jueves me produjo esta reacción, acudí al médico pero me ignoraron. Hoy no puedo parar de ayudar a unos chicos a buscar un tesoro pirata del siglo XVII"— McFly

"@sandraro62 Que lo parió por efecto de la Sputnik Sandra se convirtió en Lilita😂😂😂"— MabyUshuaia🐧

"Foto sacada de Google y DNI trucho, los trolls de marquitos ahora quieren matar gente?"— Bruno Mariano

"Hola, soy Sandra Romero, dni 37263954 Me puse la vacuna sputnik v el Martes por la tarde y el jueves me produjo esta reacción !!"— Jorge Rodriguez

"Hola soy Sandra Romero me puse la Sputnik V y quede asi un horror! 😂😂😂😂😂😂😂"— Alicia Brandoni

"Sandra además de ser troll es estúpida!!"— * Laly *

"@PeqeniaCaja "Entoces Lilita se llama Sandra?? No sabía que Liita Sandra se hubiese dado la vacuna rusa. Al final no sirve esa vacuna...""— ElGatto

"@brunodij Hola soy Sandra romero y soy una mentirosa, troll de cambiemos y la foto es de una persona con síntomas de dengue."— P0k4spulg4s

Rodrigo Lastra Baez. Y fueron desenmascarados muy rápido.

"Hola, soy Sandra Romero, dni 37263954. Me puse la vacuna Sputnik v el martes por la tarde y el jueves me produjo reacciones en la piel más algunos cambios en mi cuerpo. Acudí al médico pero me ignoraron. Me duele la cabezota. RT, RT, RT"— KetuOtero

Pero el final sorprendió a todos. Cuando 'Sandra' llegó a ser Trending Topic, explicaron la verdad detrás de esta puesta en escena.

"Hola, esto fue un experimento social para dejar en ridículo al macrismo. La foto de perfil es Lilia de joven El dni es es otra persona, si no me equivocó es de @nacholastrabaez vi que lo estuvieron etiquetando La imagen fue sacada de Google Sigue el hilo"— Sandra Romero

"Cualquiera puede crear una fake news y ser viral, así como saben que esta es mentira, todas las demas también son mentiras. La diferencia es que esta saben que es mentira porque la autora lo esta diciendo."— Sandra Romero