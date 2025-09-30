Este polémico libertario volvió a generar revuelo en las redes sociales donde publicó un video de su visita a la embajada de Reino Unido.

El joven Marco Palazzo se mostró en un verdadero éxtasis durante su visita a la embajada británica, donde resaltó a las figuras de ese país.

"Soy orgulloso de ser descendiente de británicos en Argentina", expresó el joven y aseguro que tuvo diálogo con el embajador inglés, quien le habló sobre las relaciones ultra carnales que tienen con el gobierno de Javier Milei.

Claro que las redes no se la dejaron pasar y lo están destrozando.